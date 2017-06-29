上汽大通战略签约海尔U-home 发力智能房车市场

2017年6月30日，上汽大通“房车智慧出行愿景”亮相于天津举行的首届世界智能大会。与此同时，上汽大通与海尔U-home隆重举行战略合作签约仪式，双方将以智能房车的技术研发、产品供应、资源共享、技术对接为基础，建立品牌战略合作伙伴关系。

据了解，上汽大通汽车有限公司隶属上海汽车集团股份有限公司，负责上汽集团商用车版块业务，旗下“大通”商用车是中国商用车知名品牌。2017年，上汽大通投入资金倾力打造中国房车第一品牌。

“上汽大通智能房车”是基于移动互联和房车出行智能化业务，着眼于未来智能硬件领域，整合在线一站式服务、远程控制、安防报警、智能家控等子系统的智能房车。

而海尔集团旗下的青岛海尔智能家电科技有限公司在信息化时代下推出的U-Home平台，为美好居住生活提供了完整的解决方案。它通过通讯网、互联网、广电网、电力网等多网融合的网络平台，采用有线与无线网络相结合的方式，把所有设备通过信息传感设备与网络相联，通过网络实现了智能家居系统、安防系统等的智能化识别和管理以及数字媒体信息的共享。

鉴于双方各自领域的优势，可以预见，在开拓上汽大通商用车产品应用、房车智能家居产品应用上拥有高度契合的合作基础。

受益于国家政策的利好与推动，房车在中国有着巨大的发展空间。2016年9月22日国家旅游局办公室联合各部委办公厅下发了《关于加快推进2016年自驾车房车营地建设的通知》，11月7日国家旅游局再次联合发改委、工信部、国土资源部等11个部委下发了《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》，把发展房车自驾旅行提升到一个新的政策高度。

目前，上汽大通投资6亿元打造的国内规模最大最先进的房车工厂已于3月13日在江苏溧阳奠基。工厂采取模块化产品开发和智能化生产，主要有三大亮点：一是“智能化”柔性生产；二是“数据化”控制；三是“自动化”，通过自动化设备、工业互联网、定位系统及二维码实现各区域信息共享。作为中国房车的标杆企业，上汽大通将与海尔U-home共同找到适合中国的房车发展之路。