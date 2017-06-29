世界智能大会天津宣言正式发布

2017年6月29日至30日，在中国天津举办的世界智能大会，以“迈向大智能时代”为主题，探讨智能科技前沿趋势，分享智能科技产业成果，谋划智能社会未来愿景。

大会一致认为，新科技革命和产业变革蓄势待发的战略判断正在变成现实，以智能科技为代表的新技术革命蓬勃发展，将深刻改变人类社会生活、改变世界，其影响之大、渗透之广、植入之深前所未有，人类社会正在迈向大智能时代。

大会一致认为，智能科技产业孕育无限生机、带来巨大机遇，是创新发展的先导力量，是解决人类共性问题的重要手段，将重塑全球经济结构，加速新旧动能转换，催生新产品、新业态、新模式，打造智能经济、智能社会、智能生活。

大会一致认为，智能科技应用与产业发展或将对道德伦理、安全隐私、法律法规、商贸金融以及人才培养、劳动就业、知识产权保护等方面产生影响。积极应对、主动作为，让智能科技成果更好地服务人类命运共同体，是国际社会的共同责任。

为迎接大智能时代，大会提出以下五点倡议：

一、共创智能科技。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。整合创新资源，搭建创新平台，推动多学科、多领域交叉融合、协同创新，实现关键核心技术和产业的重大突破。

二、共建智能经济。推动智能科技产业化，创新应用模式，完善产业链条，拓展服务领域，以智能科技改造提升传统产业，发展智能制造、智能物流、智能金融、智能农业等，催生新的经济增长点，打造发展新引擎。

三、共构智能社会。以智能科技提升政府治理能力，建设智慧城市，推进宏观调控、市场监管、社会治理等领域智能化，发展智能交通、智能健康医疗、智能教育等社会服务，让更经济、更便捷、更人性化的公共产品惠及千家万户。

四、共御风险挑战。探索并运用法律、道德、监管、技术等多种手段，规范智能科技的开放、交易、应用与管理，不断建立完善技术标准、安全保障体系，积极应对和解决智能科技发展带来的各类问题。

五、共促世界合作。秉持开放共赢理念，开展广泛深入的交流合作，构建开放生态体系，促进投资贸易和服务便利化，推动技术、资本、人才等创新要素自由流动和合理配置，努力形成包容开放、资源共享、优势互补的智能科技产业发展格局。

我们坚信，人类创造智能，智能造福人类。让我们携手共进，迎接大智能时代。